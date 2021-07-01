Битва з Англією розпочалася: Лінекер розкритикував видалення у матчі Швеція - Україна

Джерело - Чемпіон.

Легендарний англійський нападник Гарі Лінекер вважає, що фол Маркуса Даніельссона на Артемі Бєсєдіні не тягне на червону картку.

Свою позицію Лінекер активно відстоює у своєму Твіттер.

"Це не червона картка. Він мав повне право винести м'яч. Уповільнена зйомка знову перетворює безневинний епізод у щось більше, ніж він був насправді. Безглуздо".

"Коли ви б'єте по футбольному м'ячу, практично неможливо не слідувати вперед (не в тому випадку). Те, що гравець отримав травму через те, що хтось вибив футбольний м'яч і випадково зачепив його при подальшому русі, не робить це фолом, не кажучи вже про червону".