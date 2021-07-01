 Битва з Англією розпочалася: Лінекер розкритикував видалення у матчі Швеція - Україна | Євро-2020 | Champion.com.ua
Світоліна несподівано поступилася Лінетт у другому колі Вімблдону
Сьогодні 16:15 726
Костюк програла Севастовій у другому колі Вімблдону
Сьогодні 16:07 1452
Зінченко потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро-2020
Сьогодні 14:43 6156
Призначено арбітрів на матч Україна - Англія
Сьогодні 12:22 2166
Денисов: Група смерті роз'їхалася по домівках, а Україна вийшла в 1/4 фіналу
Сьогодні 11:24 1368
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 10:08 14463
Моурінью: Раджу Англії заспокоїтися і зосередитися на грі з Україною
Сьогодні 09:09 3553
Динамо зацікавилося нападником збірної Хорватії
Сьогодні 08:39 2984
Збірна України прибула до Рима
Сьогодні 01:50 2398
Екстренер Вулвергемптона очолив Тоттенгем
Вчора 22:38 598
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:53 1080 1
Слава Україні! Як сини Андрія Шевченка вболівали за збірну України в грі зі Швецією
Слава Україні! Як сини Андрія Шевченка вболівали за збірну України в грі зі Швецією Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:33 1840
Важлива підтримка. Як дружини гравців збірної України вітали чоловіків з перемогою
Важлива підтримка. Як дружини гравців збірної України вітали чоловіків з перемогою Valeriy Ruchka
Вчора 22:08 729
Білий африканець став героєм України на Євро-2020
Білий африканець став героєм України на Євро-2020 Андрій Твердохліб
Вчора 21:04 2629
Legalbet составил рейтинг надёжных букмекерских контор Казахстана. Зачем он нужен игрокам?
Legalbet составил рейтинг надёжных букмекерских контор Казахстана. Зачем он нужен игрокам? Дима Копий
Вчора 15:54 233
Розбір матчу проти Швеції та чи багато молитися перед Англією - ТаТоТаке
Розбір матчу проти Швеції та чи багато молитися перед Англією - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 10:53 830
Російський фанат опинився на українській трибуні в Глазго з триколором. Його побили і відібрали ганчірку-прапор
Російський фанат опинився на українській трибуні в Глазго з триколором. Його побили і відібрали ганчірку-прапор Valeriy Ruchka
Вчора 10:39 6511 6
Шалені емоції, божевільні нерви та радість перемоги: як у фан-зоні підтримували збірну України
Шалені емоції, божевільні нерви та радість перемоги: як у фан-зоні підтримували збірну України Valeriy Ruchka
Вчора 09:31 2123 1
Зінченко пустив скупу чоловічу сльозу під час інтерв'ю
Зінченко пустив скупу чоловічу сльозу під час інтерв'ю Андрій Твердохліб
Вчора 03:55 2129
Асист Ярмоленка на Зінченка - геніальний, але Шапаренко зіграв не менш класно
Асист Ярмоленка на Зінченка - геніальний, але Шапаренко зіграв не менш класно Андрій Твердохліб
Вчора 03:29 2192
Прямі трансляції
Навколо спорту

Битва з Англією розпочалася: Лінекер розкритикував видалення у матчі Швеція - Україна

Сьогодні 16:44 1061 2
Битва з Англією розпочалася: Лінекер розкритикував видалення у матчі Швеція - Україна
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Легендарний англійський нападник Гарі Лінекер вважає, що фол Маркуса Даніельссона на Артемі Бєсєдіні не тягне на червону картку.

Свою позицію Лінекер активно відстоює у своєму Твіттер.

"Це не червона картка. Він мав повне право винести м'яч. Уповільнена зйомка знову перетворює безневинний епізод у щось більше, ніж він був насправді. Безглуздо".

"Коли ви б'єте по футбольному м'ячу, практично неможливо не слідувати вперед (не в тому випадку). Те, що гравець отримав травму через те, що хтось вибив футбольний м'яч і випадково зачепив його при подальшому русі, не робить це фолом, не кажучи вже про червону".

"То це теж червона? Яка різниця?"

Коментарі ()