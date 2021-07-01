Заховайло: Ми стоїмо за крок від нової історії українського футболу

Перемога у матчі 1/8 іналу Євро-2020 над Швецією має чималу цінність для кожного українця.

Про це заявив відомий менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло.

"Післямова до матчу Швеція - Україна. Пристрасті вляглися, і тепер можна усвідомити важливість і цінність цієї перемоги для кожного українця.

В Європі цю перемогу сприймають як величезну працю і волю до перемоги української збірної. Читаю відгуки вболівальників, деякі вважають що нам пощастило. Ні, хлопці, за кожним везінням стоїть титанічна праця гравців і тренерів.

Ми стоїмо за крок від нової історії українського футболу. Ми повинні всі - і вболівальники, і команда - згуртуватися навколо нашої мети. Вийти в матчі проти англійців як на останній бій. Все в наших руках.

Моя скромна мрія? Хочу, щоб у півфіналі зустрілися Україна - Чеська Республіка. Слава Україні! Героям слава!", - зазначив Заховайло.