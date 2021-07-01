 Реднапп: Україна у чвертьфіналі Євро, значить, вона краща за Росію | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Реднапп: Україна у чвертьфіналі Євро, значить, вона краща за Росію

Сьогодні 13:09 115 0
Англійський тренер порівняв дві збірні
Реднапп: Україна у чвертьфіналі Євро, значить, вона краща за Росію
#Росія, #Україна

Джерело - sport-express.ru.

Тренер ряду клубів Англійської Прем'єр-ліги Гаррі Реднапп у порівнянні сил збірних України та Росії віддає перевагу підопічним Андрія Шевченка.

Про це заявив сам фахівець.

"Хто сильніший, Україна чи Росія? Складно сказати. Не хочу нікого засмучувати. Якщо скажу, що Росія краща, то образяться українці. Якщо скажу, що Україна краща, то хвилюватимуться російські. Але Україна все ще бореться за перемогу, вона у чвертьфіналі, а Росія вилетіла після групового етапу. Якщо слідувати цій логіці, то збірна України краща", - сказав Реднапп.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Євро-2020 Україна зіграє з Англією. Гра відбудеться в Римі 3 липня.

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