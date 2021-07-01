Згоріли у плей-оф: як шведи відреагували на поразку від збірної України

Джерело - Чемпіон.

Збірна України на останніх секундах додаткового часу вирвала перемогу в збірної Швеції у 1/8 фіналу Євро-2020.

Шведські ЗМІ з розчаруванням повідомили уболівальникам про поразку національної команди.

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