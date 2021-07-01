Російський коментатор: Ярмоленко оригінальний, а наші прямолінійні

У збірній Росії немає нападника рівня Романа Яремчука.

Про це заявив російський коментатор Геннадій Орлов.

"Подивися на техніку гравців, на роботу з м'ячем. Ось Довбик вийшов в кінці, нікому не відомий хлопець, підставив голову і забив. Після цієї передачі Зінченка все прекрасно зробив. А Зінченко - це Манчестер Сіті, там на контракті не будуть тримати кого завгодно. Яремчук теж хлопець хороший, націлений. У нас такого центрального нападника немає. Він швидкісний, веде боротьбу. Ярмоленко не завжди грав за Вест Гем, але як він видавав паси, як він м'яч тримає, він є оригінальним. А наші футболісти в Росії прямолінійні", - зазначив Орлов.