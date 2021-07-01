Бельгія - Італія: Де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
Збірна Італії в 1/4 фіналу Євро-2020 зустрінеться з Швейцарією.
Матч відбудеться у п'ятницю, 2 липня, у Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалах Україна, Футбол 1 та Футбол 2.
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|1500
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Джерело - Чемпіон.
Збірна Італії в 1/4 фіналу Євро-2020 зустрінеться з Швейцарією.
Матч відбудеться у п'ятницю, 2 липня, у Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалах Україна, Футбол 1 та Футбол 2.