Бельгія - Італія: Де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

Матч відбудеться у п'ятницю, 2 липня

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії в 1/4 фіналу Євро-2020 зустрінеться з Швейцарією.

Матч відбудеться у п'ятницю, 2 липня, у Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалах Україна, Футбол 1 та Футбол 2.