Збірна Англії здатна дістатися до фіналу чемпіонату Європи-2020.

Про це заявив відомий тренер Жозе Моурінью.

"Я дуже радий за Саутгейта, гравців і вболівальників. При нормальних обставинах Англія вийде в фінал. Не можу уявити їх поразки в матчах з командами, з якими вони зустрінуться в наступних раундах (Україна, а далі переможець матчу Данія / Чехія - прим).

Але потрібно поважати футбол і його непередбачуваність. Франція не вийшла у чвертьфінал, тому що не поважала футбол в останні десять хвилин матчу зі Швейцарією.

Я б порадив Англії заспокоїтися і зосередитися на наступній грі з Україною. Вважаю, що збірна готова до всього. Буду дуже розчарований, якщо не вийдемо у фінал, тому що ми повинні, безперечно повинні", - зазначив Моурінью.