У Бєсєдіна підозра на розрив хресподібних з'вязок, форвард покинув розташування збірної

Джерело - Чемпіон.
Форвард збірної України Артем Бєсєдін покинув розташування збірної України одразу після гри зі Швецією.
Про це повідомив тренер нашої збірної Олександр Шовковський.
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Нагадаємо, футболіста збірної України замінили після жорсткого фолу з боку захисника шведів Дініельсона, який до того ж отримав червону картку.
Бєсєдіну потрібно пройти посилене обстеження (МРТ), але за інформацією нашого сайту, лікарі збірної підозрюють розрив хрестоподібних зв'язок.