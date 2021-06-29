Шевченко пояснив, як збирається перемогти Швецію на Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вказав, що потрібно зробити його команді, щоб обіграти Швецію у матчі 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це розповів сам український спеціаліст.

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"У збірної України визначився чіткий стиль гри, тому буде дуже важливим є те, як ми будемо контролювати м'яч.

Звичайно, підбори, силова боротьба - щоб добитися позитивного результату, нам потрібно виграти ці дуелі", - розповів Шевченко в ефірі Футбол 1.