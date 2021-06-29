 Павелко: Зустріч зі Швецією - особлива для нашої країни | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Павелко: Зустріч зі Швецією - особлива для нашої країни

Сьогодні 13:09 146 0
Президент УАФ - про майбутній матч українців в 1/8 фіналу Євро-2020
Павелко: Зустріч зі Швецією - особлива для нашої країни
#Павелко, #Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Президент УАФ Андрій Павелко вчора прибув у розташування збірної України, щоб підтримати футболістів перед важливим матчем зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це заявив сам функціонер.

"Сьогодні національна збірна України знову вийде на матч Євро-2020! Вперше в історії ми будемо грати в плей-оф європейської першості! Тому ця зустріч 1/8 фіналу особлива для нашої країни!

І поряд зі збірною цього вечора пліч-о-пліч боротиметься більш ніж 40-мільйонна різноманітна, але єдина як ніколи Україна, неподільні кордони якої оберегом окреслені на грудях кожного гравця команди, а також українці по всьому світу.

Мільйони українських сердець битимуться сьогодні в унісон з гімном нашої держави, у ритмі Червоної рути, яка обов’язково зазвучить на трибунах, у ритмі кожної атаки та удару по м’ячу збірної Андрія Шевченка! Адже до флешмобу, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським на підтримку синьо-жовтих, за що йому дуже вдячний і маю за честь приєднатися, долучається вся Україна!

Запрошую приєднатися до флешмобу та до підтримки збірної на сьогоднішньому матчі та нашу діаспору з Великої Британії, яка завжди дуже активна і самовіддано вболіває за нашу збірну!

Учора я прибув до Глазго, в розташування нашої збірної, щоб особисто підтримати хлопців та допомогти організувати для них справжній сюрприз за участю Глави Держави - спілкування онлайн та надихаючі слова для футболістів і тренерського штабу, які сказав Президент.

Бачив по очах хлопців, що вони готові до гри, а їхні серця сповнені рішучості боротися на полі за всю Україну та за мільйони вболівальників!

Вперед, Україно! Вболіваємо серцем! Віримо в збірну! Слава Україні! Героям Слава!", - зазначив Павелко.

Раніше, Зеленський запустив новий флешмоб на підтримку збірної України.

Нагадаємо, що поєдинок Швеція - Україна відбудеться сьогодні, 29 червня в Глазго. Старт матчу - о 22:00.

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