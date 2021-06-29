Мбаппе: Прошу вибачення за цей пенальті, я хотів допомогти команді

Форвард збірної Франції висловився про поразку

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе сам винен, що не реалізував вирішальний пенальті у матчі зі Швейцарією на Євро-2020.

Про це заявив сам футболіст.

"Буде дуже важко перевернути цю сторінку. Величезне розчарування через те, що ми вилетіли, не зумівши досягти нашої мети. Прошу вибачення за цей пенальті. Я хотів допомогти команді, але зазнав невдачі. Буде важко заснути після такого. Але такі ризики цього виду спорту, який я дуже сильно люблю. Знаю, що ви, фанати, розчаровані. Хочу подякувати вам за вашу підтримку і за те, що ви завжди в нас вірили. Найголовніше - стати ще сильнішим, щоб зустріти прийдешні випробування. Мої вітання і побажання удачі збірної Швейцарії", - зазначив Мбаппе.

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Нагадаємо, команда Франції сенсаційно поступилася Швейцарії в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Французи лідирували з рахунком 3:1, але втратили свою перевагу - 3:3, а потім поступилися в серії пенальті з рахунком 4:5. Мбаппе не забив вирішальний, п'ятий, пенальті.