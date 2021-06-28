Лідер Сокола назвав переможця матчу Україна - Швеція

Лідер Сокола Андрій Міхнов вірить в успіх збірної України у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти команди Швеції.

Про це розповів сам хокеїст.

Актуально: Швеція - Україна: Де дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

"Хочеться побажати нашій збірній удачі. Я думаю, що при позамежному настрої і божевільною самовіддачею на полі ми можемо розраховувати на позитивний результат. Збірна довела що може показувати відмінний футбол.

Так що ставлю на перемогу України з рахунком 2:1", - відзначив Міхнов.