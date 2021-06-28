Леоненко: Яка своя гра? Не пам'ятаю, коли Україна добре грала

Гравцям збірної України для перемоги над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020 треба стрибнути вище голови.

Про це заявив експерт Віктор Леоненко.

"Як обіграти Швецію? Стрибнути вище голови. І не треба говорити, що ми повинні зіграти у свою гру. Це в яку? Я не пам'ятаю, коли ми добре грали. Якщо ми добре грали, то був слабкий суперник.

Зі Швецією повинні грати першим номером. Тому що шведи грають на контратаках, а ми будемо контролювати м'яч, швидше за все. Питання в тому, чи будемо ми починати атаки у свої ворота? Тому що дуже багато помилок, причому від того ж Зінченка. Скільки він привіз уже? Ось це треба ліквідувати", - сказав Леоненко.