Денисов: Хіба проти такої Австрії у нас були шанси?

Директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов багато очікував від збірної Італії у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 з Австрією.

Про це заявив сам експерт.

"Ось така Австрія, яку ми сьогодні побачили. Ми багато чого очікували від Італії. Ми це й отримали в перших матчах. Але ось таку збірну Австрії ми не очікували побачити. Після цієї гри виникло питання: а хіба в нас були шанси проти такої Австрії? Вони набирали з першого матчу. Сьогодні вони вимотали італійців, показали їх слабкі сторони", - сказав Денисов.