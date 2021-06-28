Журналіст: Шевченко сказав, що Зубков більше не допоможе збірній на Євро

Хавбек не допоможе збірній на турнірі

Джерело - Великий футбол.

Хавбек Олександр Зубков більше не допоможе збірній України на Євро-2020 через травму.

Про це заявив журналіст Олександр Денисов.

"Є одна не дуже хороша новина. Я говорив з Андрієм Шевченком: Зубков - ні, не зможе більше грати. Він у збірній залишається, щоб вдома не сидіти, тут він і з тренерами, і з медперсоналом. Тобто, йому так легше - після травми швидше відновиться і підготується до сезону. Але однією інтригою щодо складу точно менше - на жаль, Зубков не допоможе збірній на Євро-2020", - зазначив Денисов.

27 червня Олександр Зубков продовжив індивідуальні бігові вправи, наближаючи своє повернення до роботи з м'ячем. Хавбек отримав травму на початку поєдинку 1-го туру проти Нідерландів (2:3).

Нагадаємо, 29 червня у Глазго збірна України зіграє проти Швеції в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Кілька днів тому захисник Денис Попов через травму литкового м'яза залишив збірну та відправився до Києва лікувати пошкодження.