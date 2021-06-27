Трубін: Кожен з нас на матч проти Швеції вийде максимально зарядженим

Джерело - sport.ua.
Шанси збірних України та Швеції у матч 1/8 фіналу Євро-2020 будуть 50 на 50.
Про це заявив воротар збірної України Анатолій Трубін.
"Це вже плей-оф. Тому я не можу сказати, що Швеція - однозначний фаворит. Я вважаю, що шанси будуть 50 на 50 і хто більше буде цього хотіти, у кого буде більше бажання, той і вийде переможцем.
Думаю, що після невдалого матчу з Австрією кожен переглянув своє бачення і на цей матч проти Швеції вийде максимально зарядженим. На цей час це один з найважливіших матчів в кар'єрі і кожен хоче довести і показати, що ми одна команда, і після невдач ми зможемо як єдине ціле вийти переможцями.
Хто з воротарів на Євро справив на мене враження? Жора Бущан дуже добре виступає в цих матчах. На груповій стадії всі матчі провів відмінно", - сказав Трубін.
Матч Швеція - Україна відбудеться 29-го червня. Початок зустрічі о 22:00.
Раніше, букмекери назвали фаворита в матчі Швеція - Україна.