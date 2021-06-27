Пятов: Повинні проходити Швецію або нас знищать наші ж журналісти

Воротар збірної України Андрій П'ятов не вважає Швецію фаворитом у матчів 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це заявив сам футболіст.

"Швеція фаворит? Це 1/8 фіналу, тут команди віддають всі сили. Не можна говорити про шанси. На папері хтось фаворит, хтось ні. Команди віддають всі сили.

Пенальті? Звичайно ми відпрацьовуємо пенальті, це частина футболу. Нас це може очікувати, ми повинні бути готові до всього.

Хто найкращий пенальтист - ми не будемо розкривати всі карти. Є люди, які добре пробивають. Але на тренуваннях немає такого тиску і відчуттів, які ти можеш випробувати в грі.

Мандраж завжди є. Розуміємо, як нам доля подарувала цей шанс. Ми сприймаємо відповідальність. Ми повинні проходити Швецію, іншого варіанту немає. Ми повинні показати, що нам дали шанс і ми повинні бути готові до нього або тоді нас можуть знищити наші ж журналісти. Ми готуємося до гри, готові морально, фізично і психологічно. Я думаю, буде все добре.

Була розмова через пару днів після матчу з Австрією. Коли дізналися, що залишаємося, була теорія, чоловіча розмова. Багато хлопців висловили свою думку, абсолютно чоловіча розмова вийшла. Але говорити на камеру це одне, але якщо ти в грі не показуєш, ці слова порожні. Сподіваюся, що кожен з хлопців в грі підкріпить свої слова на ділі.

Тренер воротарів Педро Хара? Він божевільний (сміється прим.). Приємно працювати з таким фахівцем, величезний вибір вправ. У мене тільки позитив. Я в збірну приїжджаю, як на збори. Але я після цієї роботи краще себе відчуваю.

Звичайно, нам буде не вистачати наших уболівальників. Я за те, щоб було більше підтримки. З Австрією був не повний стадіон, але я не уявляю, якби не було обмежень - наших б уболівальників було 3/4 стадіону. Сподіваюся вони будуть з нами в душі і не перестають вірити нас. А ми зобов'язані проходити далі", - сказав П'ятов.