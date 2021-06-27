 Пятов: Повинні проходити Швецію або нас знищать наші ж журналісти | Євро-2020 | Champion.com.ua
Ломаченко переміг технічним нокаутом Накатані в 9 раунді
Сьогодні 06:50 8518
Пятов: Повинні проходити Швецію або нас знищать наші ж журналісти
Сьогодні 12:09 47
Ломаченко: Накатані влучив у мене лише раз
Сьогодні 11:54 235
Євро-2020. Збірна Швеції - Збірна України: матч-центр
Сьогодні 11:48 1406
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 11:48 5358
Призначено арбітрів на матч Швеція - Україна
Сьогодні 11:39 203
Євро-2020. Італія не без проблем перемогла Австрію та вийшла до 1/4
Сьогодні 11:00 177
Лопес-старший: Думаю, мій син проведе реванш з Ломаченком у грудні
Сьогодні 10:39 434
Ломаченко нокаутував Накатані, Італія здолала Австрію та інші новини
Сьогодні 09:30 318
Євро-2020. Бельгія - Португалія: онлайн трансляція
Сьогодні 06:59 753
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Вісім років тому Стаховський сенсаційно обіграв Федерера на Вімблдоні
Вісім років тому Стаховський сенсаційно обіграв Федерера на Вімблдоні Valeriy Ruchka
Вчора 18:06 267
15 років тому збірна України перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу
15 років тому збірна України перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу Valeriy Ruchka
Вчора 16:23 267
Відео дня. Фантастичний гол збірної України в вотрота Швейцарії
Відео дня. Фантастичний гол збірної України в вотрота Швейцарії Андрій Твердохліб
Вчора 15:43 3463
На Вімблдоні вперше зіграє тенісистка з вродженими фізичними вадами
На Вімблдоні вперше зіграє тенісистка з вродженими фізичними вадами Андрій Твердохліб
Вчора 15:31 873
Вишукано та стильно: Марта Костюк представила форму для Вімблдона
Вишукано та стильно: Марта Костюк представила форму для Вімблдона Андрій Твердохліб
Вчора 13:31 902
Прямі трансляції
Навколо спорту

Пятов: Повинні проходити Швецію або нас знищать наші ж журналісти

Сьогодні 12:09 47 0
Воротар збірної України налаштовується на матч 1/8 фіналу Євро-2020
Пятов: Повинні проходити Швецію або нас знищать наші ж журналісти
#Пятов, #Україна, #Швеція

Джерело - sport.ua.

Воротар збірної України Андрій П'ятов не вважає Швецію фаворитом у матчів 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це заявив сам футболіст.

"Швеція фаворит? Це 1/8 фіналу, тут команди віддають всі сили. Не можна говорити про шанси. На папері хтось фаворит, хтось ні. Команди віддають всі сили.

Пенальті? Звичайно ми відпрацьовуємо пенальті, це частина футболу. Нас це може очікувати, ми повинні бути готові до всього.

Хто найкращий пенальтист - ми не будемо розкривати всі карти. Є люди, які добре пробивають. Але на тренуваннях немає такого тиску і відчуттів, які ти можеш випробувати в грі.

Мандраж завжди є. Розуміємо, як нам доля подарувала цей шанс. Ми сприймаємо відповідальність. Ми повинні проходити Швецію, іншого варіанту немає. Ми повинні показати, що нам дали шанс і ми повинні бути готові до нього або тоді нас можуть знищити наші ж журналісти. Ми готуємося до гри, готові морально, фізично і психологічно. Я думаю, буде все добре.

Була розмова через пару днів після матчу з Австрією. Коли дізналися, що залишаємося, була теорія, чоловіча розмова. Багато хлопців висловили свою думку, абсолютно чоловіча розмова вийшла. Але говорити на камеру це одне, але якщо ти в грі не показуєш, ці слова порожні. Сподіваюся, що кожен з хлопців в грі підкріпить свої слова на ділі.

Тренер воротарів Педро Хара? Він божевільний (сміється прим.). Приємно працювати з таким фахівцем, величезний вибір вправ. У мене тільки позитив. Я в збірну приїжджаю, як на збори. Але я після цієї роботи краще себе відчуваю.

Звичайно, нам буде не вистачати наших уболівальників. Я за те, щоб було більше підтримки. З Австрією був не повний стадіон, але я не уявляю, якби не було обмежень - наших б уболівальників було 3/4 стадіону. Сподіваюся вони будуть з нами в душі і не перестають вірити нас. А ми зобов'язані проходити далі", - сказав П'ятов.

Матч Швеція - Україна відбудеться 29-го червня. Початок зустрічі о 22:00.

Раніше, букмекери назвали фаворита в матчі Швеція - Україна.

Коментарі ()