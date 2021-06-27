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Енріко та Федеріко К'єзи стали першими батьком і сином, які забивали голи на Євро

Сьогодні 10:25 177 0
Різниця між голами - 25 років
Енріко та Федеріко К'єзи стали першими батьком і сином, які забивали голи на Євро
#Кєза, #Італія

Джерело - Чемпіон.

Перший гол збірна Італії в 1/8 фіналу Євро-2020 в додатковий час у ворота Австрії є історичним.

Перший гол італійців забив Федеріко К'єза, для якого це дебютний м'яч на турнірі. 23-річний форвард - син Енріко К'єза, нападника італійської збірної, який виступав за національну команду з 1996 по 2001 рік. К'єза стали першими батьком і сином, яким вдалося забити на чемпіонаті Європи. Енріко відзначився голом на Євро-1996.

Італія вийшла у чвертьфінал Євро, де її суперником стане переможець матчу Бельгія - Португалія. Зустріч відбудеться 2 липня в Мюнхені.

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