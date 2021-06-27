Енріко та Федеріко К'єзи стали першими батьком і сином, які забивали голи на Євро

Різниця між голами - 25 років

Джерело - Чемпіон.

Перший гол збірна Італії в 1/8 фіналу Євро-2020 в додатковий час у ворота Австрії є історичним.

Перший гол італійців забив Федеріко К'єза, для якого це дебютний м'яч на турнірі. 23-річний форвард - син Енріко К'єза, нападника італійської збірної, який виступав за національну команду з 1996 по 2001 рік. К'єза стали першими батьком і сином, яким вдалося забити на чемпіонаті Європи. Енріко відзначився голом на Євро-1996.

Італія вийшла у чвертьфінал Євро, де її суперником стане переможець матчу Бельгія - Португалія. Зустріч відбудеться 2 липня в Мюнхені.