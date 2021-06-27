Збірна Італії встановила новий рекорд по матчах без поразок

Підопічні Манчіні побили досягнення 82-річної давності

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії здобула непросту перемогу над Австрією (2:1) в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020 та встановила новий рекорд.

Цей поєдинок став для італійців був 31-м поспіль без поразок, що є новим національним рекордом.

Підопічні Роберто Манчіні в останній раз програвали в поєдинку Ліги Націй проти Португалії 10 вересня 2018 року (0:1). З того часу команда здобула 25 перемог і зіграла шість раз внічию.

Відзначимо, що команда побила рекорд 82-річної давності. Тоді команда під керівництвом Вітторіо Поццо в період з 1935 по 1939 роки не програвала 30 матчів поспіль. У той період команда виграла чемпіонат світу-1938.

Варто сказати, що світовий рекорд становить 35 матчів без поразок і належить збірним Іспанії та Бразилії.