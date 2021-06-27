Бельгія - Португалія: анонс і прогноз на матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи

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Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу 27 червня, 2021 Бельгія - Португалія Стадіон: Естадіо де Ла Картуха, Севілья

У неділю 27 червня в Іспанії на стадіоні Естадіо де Ла Картуха відбудеться поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Бельгії та Португалії.

Бельгія

Бельгійці з великим запасом виграли групу B, більш того Мартінес дав пограти абсолютній більшості своїх футболістів, що дуже важливо перед матчами плей-оф, щоб всі були в ритмі і відчули тонус. Три перемоги і дев'ять очок на груповому етапі: бельгійці легко переграли Росію (3:0), з Данією було складніше, але Де Брейне подарував тріумф своїй команді, ну і Фінляндією не було великих проблем 2:0.

Бельгія зараз на піку форми. Зміг відновитися Кевін Де Брейне, який змінив хід поєдинку з Данією, а з фінами нарешті з'явився в старті. Він і Ромелу Лукаку - головні ударні сили "чортів", та і без них є Карраско, Мертенс, Вітсель і Азар, так що обороні португальців тут не позаздриш.

Заявка команди

Воротарі: Тібо Куртуа (Реал), Сімон Міньйоле (Брюгге), Матц Селсо (Страсбург).

Захисники: Тобі Алдервейрелд (Тоттенгем), Дедрік Боята (Герта), Джейсон Денайер (Ліон), Томас Вермален (Віссел Кобе), Ян Вертонген (Бенфіка).

Півзахисники: Тімоті Кастань (Лестер), Насер Шадлі (Башакшехір), Яннік Карраско (Атлетіко), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Леандер Дендонкер (Вулвергемптон), Торган Азар (Боруссія Дортмунд), Тома Меньє (Боруссія Дортмунд), Денніс Прат (Лестер), Юрі Тілеманс (Лестер), Ханс Ванакен (Брюгге), Аксель Вітсель (Боруссія Дортмунд).

Нападники: Міші Бачуаї (Крістал Пелес), Крістіан Бентеке (Крістал Пелес), Жеремі Докю (Ренн), Еден Азар (Реал), Ромелу Лукаку (Інтер), Дріс Мертенс (Наполі), Леандро Троссар (Брайтон).

Португалія

У Португалії груповий етап вийшов досить складним, що зовсім не дивно, адже це була "група смерті". У першому матчі Роналду і компанія у надзвичайно складному поєдинку переграли міцну Угорщину і хоч рахунок виявився розгромним (3:0) та відкрили його лише на 84-й хвилині. Потім були зустрічі із Німеччиною (2:4) і Францією (2:2) тут сууперники показали головну проблему португальської команди - оборона! Коли у тебе в центрі оборони 38 річний Пепе це не є гарантією якості. Безумовно він може потягти на досвіді проти не швидких і технічних команд, але як оборона Португалії буде стримувати Де Брейне і компанію важко уявити.

Заявка команди

Воротарі: Антоні Лопеш (Ліон), Руй Патрісіу (Вулвергемптон), Руй Сілва (Гранада).

Захисники: Жоау Канселу (Манчестер Сіті), Нелсон Семеду (Вулвергемптон), Жозе Фонте (Лілль), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Нуну Мендеш (Спортінг), Рафаел Геррейру (Боруссія Дортмунд).

Півзахисники: Данілу Перейра (ПСЖ), Жоау Пальінья (Спортінг), Рубен Невеш (Вулвергемптон), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Моутінью (Вулвергемптон), Ренату Саншеш (Лілль), Сержіу Олівейра (Порту), Вілльям Карвалью (Бетіс).

Нападники: Педру Гонсалвеш (Спортінг), Андре Сілва (Айнтрахт Франкфурт), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Кріштіану Роналду (Ювентус), Діогу Жота (Ліверпуль), Гонсалу Гедеш (Валенсія), Жоау Фелікс (Атлетіко), Рафа Сілва (Бенфіка).

Чемпіонати Європи

Бельгійці грають на Євро вдруге поспіль і вшосте в цілому.

Найкращий результат на Євро: друге місце (1980)

Збірна Португалії грає на чемпіонаті Європи восьмий раз в історії і сьомий раз поспіль.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (2016)

Історія протистоянь

Із 18 зустрічей між цими командами бельгійці виграли п'ять поєдинків, а португальці - 6, при семи нічийних матчах. Востаннє суперники зустрічалися між собою 2018-го року і тоді команди голів не забивали (0:0)

Цифри та факти

• У кваліфікації Євро-2020 Бельгія виграла всі десять матчів в групі I;

• До перемоги на Євро-2016 збірна Португалії не вигравала великі турніри;

• Збірна Бельгії стала найрезультативнішою командою у відбірному циклі Євро-2020 з 40 голами в десяти матчах;

• Роналду відзначився дублем у матчі третього туру групового етапу Євро-2020 проти Франції(2:2). Ці голи стали для португальця 108 та 109 за національну команду;

• Бельгія на груповому етапі: 9 очок, 1 пропущений м'яч і 7 забитих;

• В активі Роналду загалом 21 гол на чемпіонатах світу та Європи.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Бельгії фаворитом. Коефіцієнт на перемогу цієї команди складає - 2,42. На перемогу Португалії можна поставити з коефіцієнтом - 3,15.

Прогноз Чемпіона

Перемога Бельгії 2:1.