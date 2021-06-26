Джерело - Чемпіон.

Нападник Ніцци Каспер Дольберг на 27-й хвилині матчі 1/8 між Данією та Вельсом відкрив рахунок ударом з-за меж штрафного майданчика.

Цей гол став першим для данців на стадії плей-оф з фіналу 1992-го року.