Джерело - Чемпіон.
Нападник Ніцци Каспер Дольберг на 27-й хвилині матчі 1/8 між Данією та Вельсом відкрив рахунок ударом з-за меж штрафного майданчика.
Цей гол став першим для данців на стадії плей-оф з фіналу 1992-го року.
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Джерело - Чемпіон.
Нападник Ніцци Каспер Дольберг на 27-й хвилині матчі 1/8 між Данією та Вельсом відкрив рахунок ударом з-за меж штрафного майданчика.
Цей гол став першим для данців на стадії плей-оф з фіналу 1992-го року.