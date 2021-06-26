Вельс - Данія: стартові склади команд на 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

26 червня в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 зіграють збірні Вельсу і Данії. Поєдинок відбудеться в Амстердамі і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Стартові склади:

Вельс: Ворд – Робертс, Родон, Мефам, Б. Девіс – Аллен, Моррелл – Бейл, Ремзі, Джеймс – Мур

Запасні: Геннесі, А. Девіс, Лок'єр, Гантер, Н. Вільямс, Вілсон, Т. Робертс, Дж. Вільямс, Брукс, Левітт, Кабанго, Сміт

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Данія: Шмейхель – Крістенсен, К'яер, Вестергор – Ларсен, Ділейні, Хьойберг, Меле – Дамсгор, Брейтвейт – Дольберг

Запасні: Лоссль, Реннов, Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Йоргенсен, Ньоргор, Олдер Вінд, Корнеліус, Єнсен, Крістіансен, Бойлесен