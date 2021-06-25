Вельс - Данія: анонс і прогноз на матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи

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Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу 26 червня, 2021 Вельс - Данія Йоган Кройф Арена, Амстердам

26 червня в Амстердамі на Йоган Кройф Арені відбудеться поєдинок 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Вельсу і Данії.

Вельс

Валлійська збірна - справжній зразок міцного середняка. Дуже уперта і непоступлива команда, яка може зловити суперника на контратаках. Крім того, не варто забувати і про Гарета Бейла. Цей хлопець може всю гру валяти дурня, а потім забити свій м'яч. Хоч груповий етап зірковий гравець провів досить тьмяно. До речі, про групу. Вельс вийшов у плей-оф з другого місця квартету А, де переграв Туреччину (2:0), розійшовся миром з Швейцарією (1:1) та поступився Італії (0:1). Другу сходинку вони отримали лише за різницею забитих-пропущених. Швидше за все, в грі проти Данії валлійці будуть грати другим номером і будуть робити ставку на швидкий випад.

Заявка команди

Воротарі: Вейн Геннессі (Кристал Пелас), Деніел Ворд (Лестер), Адам Девіс (Сток Сіті).

Захисники: Джеймс Лоуренс (Санкт-Паулі), Бен Девіс (Тоттенгем), Джо Родон (Тоттенгем), Кріс Мефем (Борнмут), Кріс Гантер (Чарльтон), Ріс Норрінгтон-Девіс (Шеффілд Юнайтед), Неко Вільямс (Ліверпуль), Коннор Робертс (Свонсі), Бен Кабанго (Свонсі).

Півзахисники: Джо Аллен (Сток Сіті), Ітан Ампаду (Челсі), Меттью Сміт (Манчестер Сіті), Джонатан Вільямс (Кардіфф Сіті), Аарон Ремзі (Ювентус), Джо Моррелл (Лутон Таун), Гаррі Вілсон (Ліверпуль), Девід Брукс (Борнмут), Ділан Девітт (Манчестер Юнайтед), Рубін Колвілл (Кардіфф Сіті), Джордж Томас (Квінз Парк Рейнджерс).

Форварди: Гарет Бейл (Реал), Кіффер Мур (Кардіфф Сіті), Деніел Джеймс (Манчестер Юнайтед), Тайлер Робертс (Лідс).

Данія

Збірна Данії відчула весь спектр емоцій на груповому етапі. Спочатку був шок і ступор в грі з Фінляндією, потім розчарування і образа в матчі з Бельгією, і, на завершення, радість і тріумф в поєдинку проти Росії. Данці показали, що можуть і люблять грати першим номером, а забивати голи там вміють не тільки форварди, але і захисники. Загалом, Данія справляє враження сильнішої за Вельс. Але усі крапки над "і" розставить тільки гра.

Заявка команди

Воротарі: Каспер Шмейхель (Лестер), Йонас Лессль (Евертон), Фредерік Реннов (Шальке).

Захисники: Матіас Йоргенсен, Ніколай Бойлесен (обидва - Копенгаген), Сімон К'єр (Мілан), Андреас Крістенсен (Челсі), Яннік Вестергор (Саутгемптон), Йоахім Аннерсен (Фулгем), Даніель Васс (Валенсія), Йенс Стрюгер Ларсен (Удінезе), Йоакім Мехле (Аталанта).

Півзахисники: Крістіан Еріксен (Інтер), Томас Ділейні (Боруссія Д), П'єр-Еміль Хейбьерг (Тоттенгем), Матіас Йенсен, Крістіан Нергор (обидва - Бредфорд), Андерс Крістіансен (Мальме).

Нападники: Каспер Дольберг (Ніцца), Йонас Вінн (Копенгаген), Андреас Корнеліус (Парма), Мартін Брейтуейт (Барселона), Роберт Сков (Гоффенгайм), Міккель Дамсгор (Сампдорія), Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг), Андреас Сков Ольсен (Болонья).

Чемпіонати Європи

Збірна Вельсу вдруге поспіль грає на чемпіонаті Європи. Вона дебютувала у фінальній стадії ЄВРО-2016 і виграла групу, випередивши Англію, Словаччину та Росію.

Найкращий результат на Євро: півфінал (2016)

Данія вдев'яте вийшла на чемпіонат Європи, але лише вдруге за чотири останніх спроби.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1992)

Історія протистоянь

Національні команди Вельсу і Данії провели між собою 10 зустрічей і жодного разу не зіграли внічию. 6 перемог в активі данців і 4 рази тріумфували валлійці.

Востаннє команди зустрічалися 2018-го в Лізі націй. Тоді збірна Данії перемогла в обох поєдинках, 2:0 вдома і 2:1 на виїзді.

Цифри та факти

• Збірна Вельсу вдруге поспіль зіграє у фінальній стадії Євро після дебюту у 2016 році;

• Данія виграла Євро-1992 року, в 1964-му посіла четверте місце, а в 1984-му дійшла до півфіналу;

• Вельс виграв один матч з п'яти останніх;

• Останні два матчі між цими командами виграла Данія;

• У кваліфікації Євро-2020 команда Вельсу зазнала двох поразок у перших трьох матчах, але не програла в п'яти останніх (В3 Н2) і посіла друге місце в групі Е слідом за Хорватією.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Велесу аутсайдером. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 5,40. Натомість коефіцієнти букмекерів на перемогу Данії - 1,85.

Прогноз Чемпіона

Перемога Данії 3:1