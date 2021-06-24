Павелко: Теперішня збірна - найдорожча в історії України

Президент УАФ розповів, як витратять призові за участь в Євро-2020

Платежі від УЄФА, які УАФ отримає за участь в Євро, десь компенсують витрати на підготовку команди до чемпіонату.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Теперішня національна збірна - найдорожча в історії України. І ви розумієте чому, дивлячись на тренерський штаб. І ті платежі від УЄФА, які ми отримаємо за участь в Євро, вони десь компенсують витрати на підготовку команди до чемпіонату. Все чесно. Якби були зайві призові, ми б із задоволенням витратили їх на дитячий футбол і на стадіони", - сказав Павелко.

Станом на цей час УАФ отримає від УЄФА €13 мільйонів за участь збірної України на Євро-2020. €9,5 мільйонів за участь у фінальній стадії турніру, €1,5 мільйони за перемогу над Північною Македонією (2:1), а ще €2 мільйони - за вихід у плей-оф.

Нагадаємо, Україна вийшла до 1/18 фіналу, в якому зустрінеться зі Швецією.