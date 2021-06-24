 Павелко: Теперішня збірна - найдорожча в історії України | Євро-2020 | Champion.com.ua
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з Швецією
Сьогодні 00:03 4563 1
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 18:23 1204
Миколаїв відмовився від участі у Першій лізі
Сьогодні 17:54 531
Три гравці збірної України потрапили до ТОП-100 Євро-2020
Сьогодні 16:25 852
У Держдумі запропонували організувати спаринг між Росією та Україною
Сьогодні 16:09 1543
Калініна обіграла росіянку та вийшла у фінал кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 14:55 474
Усик перед боєм із Джошуа перевтілився у Джокера
Сьогодні 13:44 2402
Шапаренко оцінив збірну Швеції
Сьогодні 13:28 1371
Бущан: Доля дала збірній України другий шанс
Сьогодні 11:42 730
Ломаченко - Накатані: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:41 64262
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Сім років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу
Сім років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:27 2671
Навпроти посольства Швеції в Києві вивісили прапор з подякою за 1/8 фіналу Євро-2020
Навпроти посольства Швеції в Києві вивісили прапор з подякою за 1/8 фіналу Євро-2020 Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:18 1050
Мессі - 34! Голи аргентинця, що вразили увесь світ
Мессі - 34! Голи аргентинця, що вразили увесь світ Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:57 1713
Я хочу побачити, що ми гладіатори! Яскрава мотиваційна промова капітана збірної Угорщини
Я хочу побачити, що ми гладіатори! Яскрава мотиваційна промова капітана збірної Угорщини Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:02 518
Оцінені шанси «Донбасу» у хокейній Лізі чемпіонів
Оцінені шанси «Донбасу» у хокейній Лізі чемпіонів Дима Копий
Сьогодні 14:42 271
Прямі трансляції
Навколо спорту

Павелко: Теперішня збірна - найдорожча в історії України

Сьогодні 19:09 580 1
Президент УАФ розповів, як витратять призові за участь в Євро-2020
Павелко: Теперішня збірна - найдорожча в історії України
#Євро-2020, #Павелко

Джерело - Tribuna.com.

Платежі від УЄФА, які УАФ отримає за участь в Євро, десь компенсують витрати на підготовку команди до чемпіонату.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Теперішня національна збірна - найдорожча в історії України. І ви розумієте чому, дивлячись на тренерський штаб. І ті платежі від УЄФА, які ми отримаємо за участь в Євро, вони десь компенсують витрати на підготовку команди до чемпіонату.

Все чесно. Якби були зайві призові, ми б із задоволенням витратили їх на дитячий футбол і на стадіони", - сказав Павелко.

Станом на цей час УАФ отримає від УЄФА €13 мільйонів за участь збірної України на Євро-2020. €9,5 мільйонів за участь у фінальній стадії турніру, €1,5 мільйони  за перемогу над Північною Македонією (2:1), а ще €2 мільйони - за вихід у плей-оф.

Нагадаємо, Україна вийшла до 1/18 фіналу, в якому зустрінеться зі Швецією.

Коментарі ()