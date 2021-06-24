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Пятов: Ми провалили гру з Австрією, але доля подарувала нам шанс

Сьогодні 19:54 393 0
Голкіпер поділився враженнями про вихід української національної команди в плей-оф Євро-2020
Пятов: Ми провалили гру з Австрією, але доля подарувала нам шанс
#Пятов

Джерело - zbirna.com.

Команда під керівництвом Андрія Шевченка виконала велику роботу заслужила вийти до плей-оф Євро-2020.

Про це заявив 36-річний воротар збірної України Андрій Пятов.

"Я спокійно до цього поставився, проходив вже й не таке. Щастить сильнішим - за довгі роки у футболі я в цьому не раз переконувався. За п'ять років команда під керівництвом Андрія Шевченка виконала велику роботу, і вона точно заслужила - в загальному і в цілому - на цей плей-оф. Так, ми провалили гру з Австрією, але доля подарувала нам шанс реабілітуватися. Потрібно за нього чіплятися і на цей раз не перегоріти", - зазначив Пятов.

В 1/8 фіналу Євро-2020 Україна зіграє зі Швецією. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня.

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