Пятов: Ми провалили гру з Австрією, але доля подарувала нам шанс

Команда під керівництвом Андрія Шевченка виконала велику роботу заслужила вийти до плей-оф Євро-2020.

Про це заявив 36-річний воротар збірної України Андрій Пятов.

"Я спокійно до цього поставився, проходив вже й не таке. Щастить сильнішим - за довгі роки у футболі я в цьому не раз переконувався. За п'ять років команда під керівництвом Андрія Шевченка виконала велику роботу, і вона точно заслужила - в загальному і в цілому - на цей плей-оф. Так, ми провалили гру з Австрією, але доля подарувала нам шанс реабілітуватися. Потрібно за нього чіплятися і на цей раз не перегоріти", - зазначив Пятов.