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Форсберг: Отримати Україну - це плюс, але у них небезпечна команда

Вчора 22:40 783 0
Лідер збірної Швеції - про суперника по 1/8 фіналу
Форсберг: Отримати Україну - це плюс, але у них небезпечна команда
#Швеція, #Україна

Джерело - dn.se.

Півзахисник збірної Швеції Еміль Форсберг остерігається суперника в 1/8 фіналу Євро-2020 збірної України.

Про це заявив сам футболіст.

"Хорватія та Бельгія - дві великі команди. Отримати України - це плюс, але я не хочу наврочити - говорити ми отримаємо тих чи тих, а потім вилетіти. Але Хорватія і Бельгія насправді звучать інакше.

Україна має ТОП-гравців, як Ярмоленко та Зінченко. Це небезпечна команда з неприємними контратаками. Вони грають привабливо, буде непростий матч. У них є хороші футболісти, але наша мета - пройти далі", - зазначив Форсберг.

Нагадаємо, що збірна Росії посіла останнє місце у групі В Євро-2020 та вилетіла з турніру, а Україна вийшла до 1/18 фіналу, в якому зустрінеться зі Швецією.

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