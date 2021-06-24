Форсберг: Отримати Україну - це плюс, але у них небезпечна команда

Джерело - dn.se.
Півзахисник збірної Швеції Еміль Форсберг остерігається суперника в 1/8 фіналу Євро-2020 збірної України.
Про це заявив сам футболіст.
"Хорватія та Бельгія - дві великі команди. Отримати України - це плюс, але я не хочу наврочити - говорити ми отримаємо тих чи тих, а потім вилетіти. Але Хорватія і Бельгія насправді звучать інакше.
Україна має ТОП-гравців, як Ярмоленко та Зінченко. Це небезпечна команда з неприємними контратаками. Вони грають привабливо, буде непростий матч. У них є хороші футболісти, але наша мета - пройти далі", - зазначив Форсберг.
Нагадаємо, що збірна Росії посіла останнє місце у групі В Євро-2020 та вилетіла з турніру, а Україна вийшла до 1/18 фіналу, в якому зустрінеться зі Швецією.