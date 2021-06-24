Євро-2020. Швеція - Україна: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу

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Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу 29 червня, 2021 Швеція - Україна Гемпден Парк, Глазго (Шотландія) Головний арбітр -

Збірна України в історичному для себе матчі 1/8 фіналу Євро-2020 зіграє зі збірною Швеції. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня в Глазго. Початок о 22:00 за київським часом.

Швеція

Шведи досить несподівано виграли групу E, залишивши позаду збірну Іспанії. Підопічні Янне Андерссона стакртували на турнірі з нульової нічиї з іспанцями, а потім здобули дві мінімальні перемоги: над Словаччиною (1:0) і Польщею (3:2). Кращим бомбардирпом команди на груповій стадії став півзахисник Еміль Форсберг, який забив 3 голи, два з них в останньому турі Польщі.

Україна

Підопічні Шевченка непогано розпочавши турнір грою з Нідерландами, на класі перемогли Північну Македонію (2:1), у вирішальному матчі з Австрією беззубо поступилися (0:1) та були на межі вильоту з чемпіонату. 3 очка, 3 місце в групі C і наша доля була в ногах інших збірних. Саме шведи нам і допомогли. Україна пробилася в 1/8 фіналу за квотою 4 кращих команд, які посіли треті місця в квартетах.

Як показав груповаий етап, тренерський штаб синьо-жовтих виявився неготовим до втрати лівого вінгера команди Олександра Зубкова, який зазнав травми ще на 10-й хвилині першої гри з Нідерландами. За нашою інформацією, півзахисник Ференцвароша приступить до тренувань в загальній групі не пізніше 26 червня.

Чемпіонат Європи

Для збірної Швеції цей чемпіонат сьомий в історії. Одного разу Тре крунор грали в півфіналі (1992), а в 200 році завершили свій виступ на стадії чвертьфіналу. Збірна України лише втретє бере участь в чемпіонатах Європи. Дві попередні спроби українців виявилися невдалими, у 2012 та 2016 роках українці не змогли подолати груповий етап.

Історія зустрічей

Збірні України та Швеції зіграли між собою 4 матчі. 4 із них товариські. А найпам'ятинішим став поєдинок на Євро-2020, на переповненому Олімпійському дубль Андрія Шевченка приніс Україні історичну перемогу. Шведи перемогли нас лише одного разу (0:1), в 2011 році. 3 перемоги в України, одна із них у серії пенальті на Міжнародному турнірі на Кіпрі.

Пряма мова

Янне Андерссон (головний тренер збірної Швеції): з'явиться напередодні матчу...

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України): з'явиться напередодні матчу...

Цифри і факти

• Андрій Шевченко забив свої останні голи в кар'єрі у ворота збірної Швеції на Євро-2012;

• Капітан збірної України Андрій Ярмоленко у переможноій грі на Євро-2012 відіграв увесь матч і відзначився гольовою передачею на свого чинного тренера;

• Збірна Швеції на Євро-2020 не зазнала жодної поразки - 2 перемоги та 1 нічия;

Орієнтовні склади

Швеція: Ольсен, Лустіг, Лінделоф, Даніельсон, Аугустінссон, Ольссон, Екдаль, Ларссон, Форсберг, Берг, Ісак.

Україна: Бущан, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Маліновський, Зінченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук.

Прогноз букмекерів

Букмекери віддають перевагу збірній Швеції, у першу чергу через невдалу гру збірної України проти Австрії. Перемога Швеції - 2,43, України - 3,34, нічия - 1,18.

Прогноз Чемпіона

Перемога збірної України - 3:1.