Сьомін: В України є непогані шанси пройти Швецію

Підопічним Андрія Шевченка в 1/8 фіналу Євро-2020 до снаги пройти збірну Швеції.

Про це заявив колишній тренер київського Динамо Юрій Сьомін.

"Збірна України добре грала в груповому етапі чемпіонату Європи, вони чудово себе показали. У них був відмінний матч з Нідерландами, який, на жаль, не вдалося виграти. Але Андрій Шевченко, як досвідчена людина, яка і грала, і працює в своїй команді, знайшов підхід до футболістів. Поговорив з ними українською, напевно, налаштував їх. Ось вони і вийшли далі.

Україна - Швеція - хороша пара, обидві команди дуже перспективні. В України непогані шанси пройти далі. Так що буде дуже цікаво подивитися на цю гру.

Як далеко пройде збірна України? Думаю, це питання до Андрія Шевченка. І то він вам теж точно не скаже. Але повторюся, грають вони добре, так що будемо сподіватися, що все у них вийде", - сказав Сьомін.