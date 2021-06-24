 Сьомін: В України є непогані шанси пройти Швецію | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Сьомін: В України є непогані шанси пройти Швецію

Сьогодні 20:10 464 0
Спеціаліст схвально відгукнувся про українську команду
Сьомін: В України є непогані шанси пройти Швецію
#Україна, #Швеція, #Сьомін

Джерело - Sport24.ru.

Підопічним Андрія Шевченка в 1/8 фіналу Євро-2020 до снаги пройти збірну Швеції.

Про це заявив колишній тренер київського Динамо Юрій Сьомін.

"Збірна України добре грала в груповому етапі чемпіонату Європи, вони чудово себе показали. У них був відмінний матч з Нідерландами, який, на жаль, не вдалося виграти. Але Андрій Шевченко, як досвідчена людина, яка і грала, і працює в своїй команді, знайшов підхід до футболістів. Поговорив з ними українською, напевно, налаштував їх. Ось вони і вийшли далі.

Україна - Швеція - хороша пара, обидві команди дуже перспективні. В України непогані шанси пройти далі. Так що буде дуже цікаво подивитися на цю гру.

Як далеко пройде збірна України? Думаю, це питання до Андрія Шевченка. І то він вам теж точно не скаже. Але повторюся, грають вони добре, так що будемо сподіватися, що все у них вийде", - сказав Сьомін.

Поєдинок Україна - Швеція відбудеться 29 червня. Початок о 22:00 за Києвом.

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