 Посол Польщі відреагував на мем посла Швеції про збірну України | Євро-2020 | Champion.com.ua
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з Швецією
Сьогодні 00:03 3804 1
Ломаченко - Накатані: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:41 63178
Роналду вийшов на перше місце за кількістю голів за збірну
Сьогодні 08:30 648
Збірна України вийшла у плей-оф Євро-2020, Німеччина ледь не програла Угорщині та інші новини
Сьогодні 08:00 551
Зубков повернеться до основної групи збірної України
Сьогодні 00:30 1327
Німеччина ледь не програла Угорщині. Завершився груповий етап Євро-2020
Вчора 23:58 1201
Євро-2020. Португалія - Франція 2:2 Як це було
Вчора 23:57 5024
Цуренко перемогла Мур у кваліфікації Вімблдону
Вчора 21:55 454
Іспанія знищила Словаччину, Швеція здолала Польщу на Євро-2020
Вчора 20:55 1242
Збірна України вийшла у плей-оф Євро-2020
Вчора 20:54 6085 8
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Пропускаємо. Збірна Австрії виходить вперед у матчі проти України
Пропускаємо. Збірна Австрії виходить вперед у матчі проти України Valeriy Ruchka
21.06.2021 19:41 802
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020 Стас Лысак
21.06.2021 16:16 793
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією Андрій Твердохліб
21.06.2021 15:12 1764
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр Андрій Твердохліб
21.06.2021 14:07 6385 4
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця Андрій Твердохліб
21.06.2021 13:30 700
Прямі трансляції
Навколо спорту

Посол Польщі відреагував на мем посла Швеції про збірну України

Сьогодні 11:15 604 0
Дипломати жартують
Посол Польщі відреагував на мем посла Швеції про збірну України

Джерело - sport.ua.

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький відреагував на мем про вихід збірної України до 1/8 фіналу Євро-2020 від посла Швеції в Києві Тобіаса Тіберга.

На фото зображений злий захисник збірної Польщі Каміл Глік і підпис: "Посміхається по-польському".

В матчі останнього туру групового етапу турніру Швеція обіграла Польщу з рахунком 3:2, дозволивши Україні вийти до 1/8 фіналу з третього місця в групі.

"Завжди готові прислужитися!", - написав Тіберг після матчу, коментуючи відомий мем, натякає, що всю роботу за збірну України зробили шведи.

Коментарі ()