Посол Польщі відреагував на мем посла Швеції про збірну України

Дипломати жартують

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький відреагував на мем про вихід збірної України до 1/8 фіналу Євро-2020 від посла Швеції в Києві Тобіаса Тіберга.

На фото зображений злий захисник збірної Польщі Каміл Глік і підпис: "Посміхається по-польському".

В матчі останнього туру групового етапу турніру Швеція обіграла Польщу з рахунком 3:2, дозволивши Україні вийти до 1/8 фіналу з третього місця в групі.