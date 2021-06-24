В Україну не вірять. Букмекери назвали фаворита Євро перед плей-оф

Джерело - Чемпiон.
Завершився груповий раунд Євро-2020. Визначилися всі пари плей-оф та сітка турніру.
Букмекери визначили головного фаворита Євро перед початком плей-оф. Ним прогнозовано стала команда Франції (коеф на перемогу в турнірі дорівнює 4.3), далі ідуть збірні Італії (6.5), Англії (7.0) та Іспанії (7.5).
А от шанси України на перемогу вважаються вкрай низькими. Коефіцієнт на перемогу команди Андрія Шевченка в турнірі складає аж 110.0! Нижче України котирування тільки у Австрії (138.0).
Нагадаємо, що збірна України зіграє матч 1/8 фіналу проти Швеції 29 червня о 22:00 у шотландському Глазго.
Шанси команд на перемогу в Євро-2020
4.30 – Франція
6.50 – Італія
7.00 – Англія
7.50 – Іспанія
7.70 – Бельгія
8.00 – Німеччина
10.0 – Нідерланди
11.0 – Португалія
19.0 – Данія
40.0 – Хорватія
69.0 – Швеція
80.0 – Швейцарія
83.0 – Чехія
83.0 – Уельс
110.0 – Україна
138.0 – Австрія