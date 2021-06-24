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В Україну не вірять. Букмекери назвали фаворита Євро перед плей-оф

Сьогодні 11:08 345 0
В Україну не вірять. Букмекери назвали фаворита Євро перед плей-оф

Джерело - Чемпiон.

Завершився груповий раунд Євро-2020. Визначилися всі пари плей-оф та сітка турніру.

Букмекери визначили головного фаворита Євро перед початком плей-оф. Ним прогнозовано стала команда Франції (коеф на перемогу в турнірі дорівнює 4.3), далі ідуть збірні Італії (6.5), Англії (7.0) та Іспанії (7.5).

А от шанси України на перемогу вважаються вкрай низькими. Коефіцієнт на перемогу команди Андрія Шевченка в турнірі складає аж 110.0! Нижче України котирування тільки у Австрії (138.0).

Нагадаємо, що збірна України зіграє матч 1/8 фіналу проти Швеції 29 червня о 22:00 у шотландському Глазго.

Шанси команд на перемогу в Євро-2020

4.30 – Франція

6.50 – Італія

7.00 – Англія

7.50 – Іспанія

7.70 – Бельгія

8.00 – Німеччина

10.0 – Нідерланди

11.0 – Португалія

19.0 – Данія

40.0 – Хорватія

69.0 – Швеція

80.0 – Швейцарія

83.0 – Чехія

83.0 – Уельс

110.0 – Україна

138.0 – Австрія

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