Степаненко: Вперше в історії збірна України у плей-оф Євро

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Шахтаря і збірної України Тарас Степаненко відреагував на вихід національної команди до плей-оф Євро-2020.
Про це розповів сам футболіст.
"Вперше в історії збірна України у плей-оф Євро.
"Сильні люди створюють свою вдачу" — цитата із книги Шантарам Грегорі Девіда Робертса.
Дякую кожному за слова підтримки та віру у збірну за будь-яких обставин", — написав Степаненко.
В 1/8 фіналу Євро-2020 Україна зіграє проти збірної Швеції. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня, о 22:00.
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