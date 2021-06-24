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Степаненко: Вперше в історії збірна України у плей-оф Євро

Сьогодні 09:45 381 0
Тарас Степаненко прокоментував вихід команди у плей-оф Євро-2020
Степаненко: Вперше в історії збірна України у плей-оф Євро
Фото - УАФ
#Степаненко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря і збірної України Тарас Степаненко відреагував на вихід національної команди до плей-оф Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Вперше в історії збірна України у плей-оф Євро.

"Сильні люди створюють свою вдачу" — цитата із книги Шантарам Грегорі Девіда Робертса.

Дякую кожному за слова підтримки та віру у збірну за будь-яких обставин", — написав Степаненко.

В 1/8 фіналу Євро-2020 Україна зіграє проти збірної Швеції. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня, о 22:00.

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Публикация от Taras Stepanenko (@tarasstepanenko)

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