Степаненко: Вперше в історії збірна України у плей-оф Євро

Тарас Степаненко прокоментував вихід команди у плей-оф Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря і збірної України Тарас Степаненко відреагував на вихід національної команди до плей-оф Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Вперше в історії збірна України у плей-оф Євро. "Сильні люди створюють свою вдачу" — цитата із книги Шантарам Грегорі Девіда Робертса. Дякую кожному за слова підтримки та віру у збірну за будь-яких обставин", — написав Степаненко.

В 1/8 фіналу Євро-2020 Україна зіграє проти збірної Швеції. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня, о 22:00.