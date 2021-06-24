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Дешам: Збірна Франції подарувала два голи Португалії

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Дідьє Дешам прокоментував матч проти Португалії
Дешам: Збірна Франції подарувала два голи Португалії
#Франція, #Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам відреагував на нічию з Португалією (2:2) на груповому етапі Євро-2020.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Це була сутичка, і довелося нелегко. Ми подарували два голи своїми помилками. Старалися перемогти. У підсумку ми на першому місці, і ця позиція — найкраща. Тепер ми будемо відновлюватися до початку наступного раунду.

Найбільше турбує Люка Дінь: у нього травма м'язів задньої поверхні стегна. Тепер складно розраховувати на те, що він ще зможе зіграти на цьому турнірі. У Лукаса Ернандеса були невеликі проблеми з коліном, і я не хотів ризикувати", — відзначив Дешам.

Нагадаємо, Португалія зіграла внічию з Францією.

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