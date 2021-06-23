Газета розповіла про самий безглуздий випаок на Євро

Французькі фанати переплутали Бухарест і Будапешт і тільки від журналіста дізналися, що прилетіли на збірну не в те місто.

Про це повідомляє Jurnalul National.

Шість французьких фанатів і колег по роботі взяли квитки в Бухарест на гру збірної. Вони пили пиво поруч з аеропортом в компанії українських уболівальників (два дні тому їх збірна грала з Австрією). Румунський журналіст став розпитувати французів, що вони забули в місті може, вони вболівають за Україну або Австрію, які грали в той день?

Але французи не відразу зрозуміли підступ і думали, що українські фанати - це місцеві угорці. Тут французів осяяло: вони прилетіли в Бухарест, а треба було в Будапешт. До гри залишалося вже кілька годин, встигнути на матч було ніяк не можна. Відстань між містами - 800 кілометрів.

Фанати залишилися в Бухаресті і подивилися матч по телевізору. І навіть гру Франції проти Португалії вони теж вирішили дивитися в Румунії. "Нам потрібно більше дізнатися про Європу", - так один з французів відповів на питання, як вони могли поплутати маршрут.

Але французи і правда можуть зіграти в Бухаресті в плей-оф. Для цього їм треба посісти перше місце в групі. Фанати розраховують на цей варіант.

Ще фанати розповіли, що працюють айтішників і в минулому році дуже засмутилися скасування Євро. І на одній вечірці вони пообіцяли один одному, що обов'язково поїдуть на футбол, якщо глядачів допустять на стадіони.

Це не перший випадок, коли вболівальники плутають Бухарест і Будапешт. У 2012 році відразу 400 фанатів Атлетіка прилетіли на фінал Ліги Європи в Будапешт. Ага, гра була в Бухаресті.