 Кобін: До тренерського штабу збірної України є питання | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Кобін: До тренерського штабу збірної України є питання

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Фахівець прокоментував виступ збірної України на Євро-2020
Кобін: До тренерського штабу збірної України є питання
#Кобін, #Минай

Джерело - ТК Футбол.

Гравці збірної України повністю віддаються у матчах Євро-2020.

Про це заявив головний тренер Миная Василь Кобін.

"Перше, що кинулося мені в очі, наша збірна грає до кінця - всі сили вони віддають. Десь помиляються, десь грають дуже добре. Це нормально, для футболу це нормально. Є деякі питання до гри нашої команди, але це питання до тренерського штабу.

Я вважаю, що один пункт проти збірної Нідерландів можна було здобути. І сьогодні ми б говорили: "Наша збірна - молодці. Вийшли до 1/8 фіналу". У плані стратегії ми не допрацювали. А так... Хлопці - молодці, віддаються, і це радує", - зазначив Кобін.

Нагадаємо, Кобін хотів позбутися Мілевського.

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