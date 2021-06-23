Кобін: До тренерського штабу збірної України є питання

Гравці збірної України повністю віддаються у матчах Євро-2020.

Про це заявив головний тренер Миная Василь Кобін.

"Перше, що кинулося мені в очі, наша збірна грає до кінця - всі сили вони віддають. Десь помиляються, десь грають дуже добре. Це нормально, для футболу це нормально. Є деякі питання до гри нашої команди, але це питання до тренерського штабу.

Я вважаю, що один пункт проти збірної Нідерландів можна було здобути. І сьогодні ми б говорили: "Наша збірна - молодці. Вийшли до 1/8 фіналу". У плані стратегії ми не допрацювали. А так... Хлопці - молодці, віддаються, і це радує", - зазначив Кобін.