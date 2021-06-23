Збірна Англії встановила історичне досягнення на Євро-2020

Англійці виграли групу лише з двома забитими голами

Збірна Англії стала переможцем групи D. У вирішальному матчі англійці здобули перемогу над чехами з мінімальним рахунком 1:0.

Для перемоги в групі англійцям потрібна було лише перемога - чехи мали перевагу за різницею м'ячів. Проте Англія завдяки голу Рахіма Стерлінга на старті зустрічі здобула необхідний результат та закінчила групову стадію з сімома очками.

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Із цим результатом збірна Англії стала авторкою унікального досягнення. Ніколи раніше в історії чемпіонатів Європи команда, що вигравала групу, не забивала лише два м'ячі.

До рекорду Англії збірним потрібно було забити щонайменше три м'ячі для перемоги в групі. На Євро-2016 з трьома голами свої групи виграли Німеччина та Італія - вони набрали сім та шість очок відповідно.