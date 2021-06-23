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Сантуш: Збірній Португалії потрібно як атакувати добре, так і захищатися

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Фернанду Сантуш прокоментував матч проти збірної Франції
Сантуш: Збірній Португалії потрібно як атакувати добре, так і захищатися
#Португалія, #Франція, #Євро-2020

Джерело - uefa.com.

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш оцінив матч групового раунду Євро-2020 проти Франції.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Ми грали в суботу, було неймовірно спекотно. Тут 35 градусів, і гравцям потрібно відновлюватися. Ми проаналізували матч проти Німеччини і прийшли до висновку, що грали не в португальський футбол. Щось йде не так, якщо команда, яка пропустила три голи тільки одного разу в останніх 58 матчах, раптом пропускає чотири. Потрібно як атакувати добре, так і захищатися.

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Ми зіткнемося з іншим типом атаки: їхні півзахисники атакують з глибини. У них є три мобільних нападники і два півзахисника, які здатні атакувати з глибини. Іноді це робить навіть Канте", - сказав Сантуш.

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