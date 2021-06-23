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Макаренко: Глобальних розносів від Шевченка не було

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Євген Макаренко поділився емоціями, які нині переживають футболісти національної команди.
Макаренко: Глобальних розносів від Шевченка не було
Фото - Павло Кубанов
#Макаренко, #Євро-2020, #Україна

Джерело - uaf.ua.

Півзахисник збірної України Євген Макаренко вказав на атмосферу у національній команді.

Про це розповів сам футболіст.

"Ми ще не були у ситуації, коли на турнірі такого рівня від нас вже нічого не залежить і потрібно лише чекати. Ми не вирішили завдання в останньому матчі з Австрією, аби напряму вийти в плей-офф, тому тепер нам залишається сидіти на нервах і стежити за результатами інших груп. Ми продовжуємо тренуватися у звичному режимі.

На вчорашньому тренуванні Андрій Миколайович зібрав нас і попросив заспокоїтися, прийти до тями. Всі хлопці дуже переживають. Це велика відповідальність перед усією країною і уболівальниками. Глобальних розносів якихось не було.

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Щодо того, що я поки не зіграв на Євро жодної хвилини... Ми – один великий колектив. Робимо одну справу на благо всієї країни. Ті футболісти, які грають в основному складі – ключові, але запасні проходять той же тренувальний цикл і допомагають основній обоймі готуватися до ігор. Ми так само переживаємо. З трибун навіть важче.

Під час матчу з Австрією було спекотно. Навіть я, просто розминаючись – відчував це. Може наші хлопці не виглядали такими свіжими, як австрійці, але ми готувалися до подібних навантажень під час зборів. Просто це був не наш день", – відзначив Макаренко.

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