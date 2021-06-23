Збірна Україн провалила підготовку до чемпіонату Європи.

Про це розповів перший тренер дитячий тренер Євгена Коноплянки Юрій Кевліч.

"Після першої гри все було зрозуміло з командою. Я здивований чути виправдання тренера збірної, що команда не готова фізично! Питання: до чого Ви готували гравців місяць???

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Шановний, Ви пройшли школу Лобановського і забули після Європи, як готувати організм? Дуже дивне непрофесіональне виправдання! Це що – зізнання у своїй безпорадності?

Насправді принизливо тепер сидіти і чекати від інших свою долю, коли сам не зміг вирішити її для себе! Єдине, може це така стратегія – не потрапити на італійців? І якось проскочити в 1/8 фіналу, а там розкрити свій потенціал?" – написав Кевліч.