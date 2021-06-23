Шевченко мав жорстку розмову з гравцями збірної України - Циганик

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко намагався достукатися до гравців після матчу з Північною Македонією.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Після матчу з Північною Македонією була дуже серйозна розмова у тренерського штабу з футболістами. Дуже жорстка розмова. Шевченко намагався достукатись до футболістів.

Наші лідери Маліновський і Зінченко не грають на те, що сподівалися. Втомилися? Не їдьте. Якщо ви стомилися, то краще не їдьте. Скажіть, що втомилися. Є претензії. Циганков тренувався п'ять разів за весь збір. Може, 10 разів. В якій формі він може бути?

Тренерський штаб має величезні претензії до Маліновського. Ярмоленко дає максимум, який може дати. Він рік не грав у футбол. Не подумайте, я не хочу хвалити, бо і він зіграв не найкращу свою гру. Циганков проти Північної Македонії вийшов невпевнено, і проти Австрії також вийшов дуже невпевнено. Помітно, що людина не у формі. Циганков розчарував.

Миколенко зіграв невпевнену першу гру, повозили його там – і він третю гру не може знайти себе. Можливо, рівень інший, і йому треба звикати. Він розгубився. Таке враження, що наші футболісти не готові до цього рівня", – заявив Циганик.