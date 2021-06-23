Джерело - Чемпіон.

1. У третьому турі групи D чемпіонату Європи з футболу збірна Англії переграла Чехію, а Хорватія - Шотландію.

2. Маліновський найгірший гравець збірної України в матчі з Австрією(0:1), на думку зарубіжних видань.

3. Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко став найкращим гравцем у складі команди у матчі Євро-2020 проти Австрії(0:1) за даними InStat.

4. Міжнародний незалежний трибунал зняв з української тенісистки Даяни Ястремської звинувачення в умисному вживанні допінгу.

5. У Копенгагені сплюндрували пам’ятник Тарасові Шевченку, розфарбувавши його в російський триколор.

6. Збірна України на Євро-2020 вже заробила понад 10 мільйонів.

7. Зінченко пояснив провал України у грі з Австрією.

8. Луческу назвав причину поразки збірної України від Австрії на Євро-2020

9. Уряд Великої Британії погодив з УЄФА збільшення числа уболівальників на стадіоні Вемблі в Лондоні, де відбудуться півфінали і фінал Євро-2020.

10. Бразильський захисник Сассуоло Марлон перейшов у Шахтар.

11. Стали відомі суперники Динамо на зборах у Швейцарії.

12. Збірна України з пляжного футболу святкувала перемогу у другому турі відбіркового турніру чемпіонату світу, який цього року відбудеться у Росії.

13. Костюк програла Севастовій на турнірі в Істборні.

Цитата дня:

Шевченко оцінив поразку від збірної Австрії: "Нам було важко грати фізично, ми не встигали, програвали єдиноборства, часто помилялися. У другому таймі були спроби щось змінити, ми намагалися боротися. Але це не той рівень футболу, який ми хочемо демонструвати. Розчарування є, із таким рівнем, як у першому таймі, нам у плей-оф не було б чого робити. Але два поєдинки ми провели на хорошому рівні. Сьогодні - так, зіграли поганий матч".