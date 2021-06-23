 Німеччина - Угорщина: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Німеччина - Угорщина: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи

Сьогодні 11:37 528 0
Німеччина - Угорщина: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи
#Євро-2020

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група F
23 червня, 2021

Німеччина - Угорщина
Альянц Арена, Мюнхен

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

У вівторок 23 червня Мюнхені на стадіоні Альянц Арена відбудеться поєдинок 3-го туру групи F Чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Німеччини та Угорщини.

Німеччина

Матч проти збірної Португалії змусив багатьох уболівальників згадати про те, наскільки ж крута збірна Німеччини. Так, з Францією багато чого не виходило, але у Йоахіма Лева як і раніше є непогані тренерські напрацювання, а його вибору складу можуть позаздрити чи не всі наставники на цьому Євро. Поки у Німеччині всього три очки, а це значить, що в матчі проти Угорщини потрібно неодмінно перемагати.

Заявка команди

Воротарі: Мануель Нойер (Баварія), Бернд Лено (Арсенал), Кевін Трапп (Айнтрахт).

Захисники: Маттіас Гінтер (Боруссія Менхенгладбах), Антоніо Рюдігер (Челсі), Робін Госенс (Аталанта), Крістіан Гюнтер (Фрайбург), Марсель Хальстенберг (РБ Лейпциг) , Матс Хуммельс (Боруссія Дортмунд), Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Робін Кох (Лідс), Ніклас Зюле (Баварія).

Півзахисники: Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Тоні Кроос (Реал), Емре Джан (Боруссія Дортмунд), Йосуа Кімміх (Баварія), Томас Мюллер (Баварія), Джамал Мусіала (Баварія), Серж Гнабрі (Баварія), Леон Горецка (Баварія), Кай Хаверц (Челсі), Йонас Хофманн (Боруссія Менхенгладбах), Лерой Сане (Баварія), Флоріан Нойхаус (Боруссія Менхенгладбах).

Нападники: Тімо Вернер (Челсі), Кевін Фолланд (Монако).

Угорщина

Угорська збірна приємно здивувала всіх в матчі з Францією. Вона була близька до перемоги, але в другому таймі зіркові французи вистраждали нічию. Спочатку в цьому квартеті Угорщині відводили останнє місце, але поки перед останнім туром "мадяри" не втратили шансів на вихід в плей-оф. Хто знає, можливо їм вдасться піднести одну з головних сенсацій на цьому чемпіонаті Європи. Але, самі розумієте, зробити це буде архіважко.

Заявка команди

Воротарі: Адам Богдан (Ференцварош), Денеш Дібус (Ференцварош), Петер Гулачі (Лейпциг), Болаж Тот (Пушкаш-Академія).

Захисники: Бендегуз Болла (Фехервар), Ендре Ботко (Ференцварош), Оттіло Фіоло (Фехервар), Сільвестер Хандья (Фехервар), Акош Кечкеш (Лугано), Адам Лонг (Омонія), Герге Ловренчіч (Ференцварош), Віллі Орбан (Лейпциг), Чобо Шпондлер (Пушкаш-Академія), Оттіло Солоі (Фенербахче).

Півзахисники: Томаш Чері (Мезекевешд), Даніель Гоздог (Гонвед), Філіп Холендер (Партізан), Ласло Кляйнхайслер (Осіек), Адам Нодь (Брістоль Сіті), Лоік Него (Фехервар), Ондраш Шафер (ДАК-1904), Давід Шігер (Ференцварош), Домінік Собослаі (Лейпциг).

Нападники: Янош Хан (Пакш), Неманья Ніколіч (Фехервар), Роланд Шоллоі (Фрайбург), Соболч Шен (Далла), Адам Солоі (Майнц), Кевін Варга (Касімпаша), Роланд Варга (МТК).

Чемпіонати Європи

Німці грають у фінальній стадії 13-й раз поспіль. Відтоді як збірна ФРН провалила першу спробу і не потрапила на ЧЄ-1968 жоден чемпіонат Європи не обходився без Німеччини.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1972, 1980, 1996)

Угорщина зіграє у фінальній стадії Євро вдруге поспіль. Попередній чемпіонат Європи у Франції став для неї першим з 1972 року.

Найкращий результат на Євро: третє місце (1964)

Історія протистоянь

Команди 33 рази грали між собою, при чому 31 матч був контрольним. Німеччина здобула 13 перемог, Угорщина - 10. Ще десять поєдинків завершилися в нічию.

Цифри та факти

• Німці тричі вигравали чемпіонат Європи - в 1972, 1980 і 1996 роках - і ще три рази грали в фіналі;

• З десяти минулих матчів Угорщина програла всього один;

• Німеччина виграла лише два матчі з п'яти останніх;

• Останній матч між цими збірними був 2016-го, і тоді Німеччина перемогла з рахунком 2:0;

• Статистика Угорщини в фінальних стадіях Євро: В2 Н3 П5;

• Збірна Німеччини 26-й раз поспіль грає у фінальній частині великого міжнародного турніру.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають абсолютним фаворитом збірну Німеччини. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 1,22.

Поставити на перемогу збірної Угорщини, можна за - 13,5.

Прогноз Чемпіона

Перемога Німеччини 3:0

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