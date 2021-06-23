 Швеція - Польща: анонс і прогноз на матч у групі Е чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Швеція - Польща: анонс і прогноз на матч у групі Е чемпіонату Європи

Сьогодні 13:57 1601 0
Швеція - Польща: анонс і прогноз на матч у групі Е чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група Е
23 червня, 2021

Швеція - Польща
Газпром Арена, Санкт Петербург

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

23 червня відбудеться поєдинок 3-го туру групи E Чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Швеції та Польщі. 

Швеція

Забивши всього один м'яч, збірна Швеції очолює групу Е перед заключним туром з чотирма очками. Шведи практично гарантовано пробилися в плей-оф. Опуститися нижче третього місця вони не зможуть, а чотири очки - відмінний результат для третього рядка. Але є відчуття, що шведи будуть задовольнятися цим. Вони можуть грати в в'язкий футбол, який при цьому приносить результат.

Заявка команди

Воротарі: Мартін Дубравка (Ньюкасл), Марек Родак (Фулгем), Душан Куцяк (Легія).

Захисники: Петер Пекарік (Герта), Любомір Шатка (Лех), Деніс Вавро (Уеска), Мілан Шкрініар (Інтер), Томаш Губочан (Омонія), Давід Ганцко (Спарта Прага), Мартін Косцелнік (Слован), Мартін Вальент (Мальорка).

Півзахисники: Марек Гамшик (Гетеборг), Станіслав Лоботка (Наполі), Патрік Грошовськи (Генк), Юрай Куцка (Парма), Ондрей Дуда (Кельн), Роберт Мак (Ференцварош), Владімір Вайсс (Слован), Ласло Бенеш (Аугсбург), Лукаш Гараслін (Сассуоло), Томаш Суслов (Гронінген), Ян Грегуш (Міннесота), Якуб Громада (Слован Ліберец).

Нападники: Міхал Дюріш (Омонія), Роберт Боженік (Феєноорд), Іван Схранц (Яблонец).

Польща

Рятівний гол від Левандовского і феєричні промахи Морено і Морати дозволили Польщі роздобути дуже важливе очок у поєдинку з Іспанією. Це означає, що вона ще в грі і буде боротися за вихід в плей-оф в 3-му турі. Ця нічия точно додала впевненості в своїх силах "біло-червоним", але до важливого поєдинку вони підійдуть з холодною головою. Діяти проти Швеції потрібно вкрай обережно і прагматично. Їм пропускати в щодному разі не можна.

Заявка команди

Воротарі: Лукаш Фабяньський (Вест Гем), Войцех Щенсний (Ювентус), Лукаш Скорупський (Болонья).

Захисники: Ян Беднарек (Саутгемптон), Бартош Берешіньський (Сампдорія), Павел Давидович (Верона), Каміль Глік (Беневенто), Міхал Хелік (Барнслі), Томаш Кендзера (Динамо Київ), Каміль Пентковський (Ракув), Тімотеуш Пухач (Лех), Мацей Рібус (Локомотив Москва).

Півзахисники: Пшеміслав Франковський (Чікаго Файр), Каміль Южвяк (Дербі Каунті), Матеуш Кліх (Лідс), Кацпер Козловський (Погонь), Гжегож Криховяк (Локомотів Москва), Кароль Лінетті (Торіно), Якуб Модер (Брайтон), Пшеміслав Плахета (Норвіч), Петр Зеліньський (Наполі).

Нападники: Давід Ковнацький (Фортуна Дюссельдорф), Роберт Левандовський (Баварія), Аркадіуш Мілік (Марсель), Кароль Свідерський (ПАОК), Якуб Шверчок (Пяст).

Чемпіонати Європи

Збірна Швеції пробилась на шостий чемпіонат Європи поспіль і на сьомий в цілому.

Найкращий результат на Євро: 1/8 фіналу (2016)

Збірна Польщі виступає в четвертому поспіль фінальному турнірі континентальної першості. 

Найкращий результат на Євро: 1/4 фіналу (2016)

Історія протистоянь

Команди зустрічаються 27-й раз. Збірна Швеції виграла 14 з 26 попередніх матчів, в тому числі п'ять останніх. Остання зустріч відбулася 5 червня 2004 року в Сольні. Той спаринг завершився перемогою господарів з рахунком 3:1.

Цифри та факти

• На чемпіонаті світу-2018 в Росії поляки посіли останнє місце в групі Н з трьома очками;

• На Євро-2016 шведи фінішували в групі Е останніми з одним очком;

• Найкраще досягнення Польщі на великих турнірах - бронза ЧС-1974 і ЧС-1982;

• Це другий матч Польщі в Санкт-Петербурзі - в стартовому турі команда поступилася тут словакам;

• У фінальних турнірах шляхи Польщі та Швеції перетнулися лише раз - на груповому етапі ЧС-1974. Перемогу здобули поляки (1:0);

• У Польщі лише дві перемоги в останніх десяти іграх: над Україною і Андоррою.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Польщі фаворитом, але не з великою перевагою. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 2,58.

Поставити на перемогу збірної Швеції, можна з коефіцієнтом 2,91.

Прогноз Чемпіона

Перемога Польщі 1:0

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