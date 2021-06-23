 Євро-2020. Португалія - Франція: онлайн-трансляція | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Португалія - Франція: онлайн-трансляція

Сьогодні 15:03 2097 0
Євро-2020. Португалія - Франція: онлайн-трансляція
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група F
23 червня, 2021

Поротугалія - Франція
Пушкаш Арена, Будапешт
Головний арбітр - Антоніо Матеу Лаос(Іспанія)
Євро-2020 Склади команд Де дивитися чемпіонат Європи
Група A Група B Група C Група D Група E Група F

Збірна Португалії зустрінеться з Францією в заключному турі групового Євро-2020.

Матч відбудеться у середу, 23 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

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