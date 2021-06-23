Євро-2020. Португалія - Франція: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група F 23 червня, 2021 Поротугалія - Франція Пушкаш Арена, Будапешт Головний арбітр - Антоніо Матеу Лаос(Іспанія)

Збірна Португалії зустрінеться з Францією в заключному турі групового Євро-2020.

Матч відбудеться у середу, 23 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.