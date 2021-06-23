Євро-2020. Португалія - Франція: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
|Чемпіонат Європи 2020, Група F
|23 червня, 2021
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Поротугалія - Франція
|Пушкаш Арена, Будапешт
|Головний арбітр - Антоніо Матеу Лаос(Іспанія)
|Євро-2020
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Збірна Португалії зустрінеться з Францією в заключному турі групового Євро-2020.
Матч відбудеться у середу, 23 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.