Джерело - Чемпіон.

У групі D на чемпіонаті Європи з футболу зіграють збірні Англії, Хорватії, Шотландії і Чехії. Матчі в групі D прийматимуть Лондон і Глазго. Євро-2020 відбудеться в 11 містах з 11 червня по 11 липня.

Група D

13 червня

16:00. Англія - Хорватія 1:0 [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

14 червня

16:00. Шотландія - Чехія 0:2 [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

18 червня

19:00. Хорватія - Чехія 1:1 [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

22:00. Англія - Шотландія 0:0 [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

22 червня

22:00. Чехія - Англія 0:1 [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

22:00. Хорватія - Шотландія 3:1 [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли два перших місця в групах і 4 найкращі команди, які фінішують у квартетах третіми. Переможець групи D у 1/8 фіналу зіграє проти команди, яка посяде друге місце в групі D. Друге місце в квартеті D виходить на другу команду з групи E. Ймовірне третє місце в цій групі потрапить в 1/8 фіналу на переможців групи E або B.