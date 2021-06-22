Євро-2020. Швеція - Польща: онлайн-трансляція матчу в групі E. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Швеції на правах номінального господаря зіграє проти збірної Польщі в третьому турі групи E на Євро-2020. Матч відбудеться в середу, 23 червня, о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в етері телеканалу Футбол 2. Також онлайн матч Швеція - Польща дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

В іншій грі квартету E Швеція зіграє зі Словаччиною.

з великою долею ймовірності матчі в групі E визначать подольшу долю збірної України.