Циганик: Починає обурювати, що наші футболісти звикли, що вийдуть, вибачаться і їх погладять по голові

Збірна Австрії переграла Україну у третьому турі Євро-2020 завдяки своїй психології.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Австрійці просто нас переїхали емоційно і фізично за рахунок своєї психології. Не можна ходити по полю і розмахувати руками.

І ще, мене починає обурювати, що наші футболісти звикли вибачатися. Звикли, що вийдуть, вибачаться і всіх погладять по голові і скажуть: Ви молодці, - зате вибачився, правильно ж? Це дурниці, ви відповідальні перед уболівальниками і країною, які створили вам атмосферу на стадіоні.

Такого, як вчора, не було ні на одному матчі збірної України за кордоном. І просто вийти і за всю гру 3 рази вдарити по воротах проти 17 або 20 - в австрійців. Навіть не дивився статистику - візуальне враження набагато яскравіше. З першої хвилини були помилки, якась байдужість", - сказав Циганик.