Журналіст назвав лідерів Динамо, яких клуб може вигідно продати

За підсумками Євро-2020 Динамо навряд чи зможе вигідно продати Віталія Миколенка і Віктора Циганкова.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Трансфери серйозні в Динамо будуть тільки в тому випадку, якщо продадуть когось. А з огляду на виступи киян на Євро, то продати можна хіба що Бущана, Забарного і, можливо, Шапаренка.

Миколенко та Циганков - про продаж, напевно, поки забуваємо. А от продати когось з трійки Бущан, Забарний, Шапаренко можна, щоб отримати гроші на нові трансфери. Якщо нікого не продадуть, то і серйозних придбань не буде", - сказав Циганик.