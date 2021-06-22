Денисов: Так і хочеться сказати: Дякуємо Черчесову за гарний настрій

Збірна Росії повністю провалила матч третього туру Євро-2020 з Данією (1:4).

Про це заявив журналіст Олександр Денисов.

"Так і хочеться сказати: "Дякуємо Черчесову за наш гарний настрій". Я вважаю, що Данія "вистраждала" цю групу, з чого для них почався цей Євро, цей другий тайм з фінами, цей класний перший тайм з Бельгією, другий тайм не змогли дотиснути, але там без питань.

"Другий тайм з Росією йшов за сценарієм Данії. У футболі немає справедливості. Крістенсен забив м'яч і за себе, і за Еріксена. Росія так слабо з осені грає з Черчесовим, вони вже з ним не зрозуміло куди їхали. Це провальний матч Росії", - зазначив Денисов.