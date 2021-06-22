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Левченко: Я не побачив команду, яка повинна була вигризати траву

Сьогодні 16:26 103 0
Фізично українці не витримували футбольної гонки
Левченко: Я не побачив команду, яка повинна була вигризати траву
#Левченко

Джерело - ТК Футбол.

Гравці  збірної України фізично на третій матч вже не тягнули на Євро-2020.

Про це заявив колишній гравець збірної України Євген Левченко.

"Австрійці грали за іншою тактикою, вони вийшли в 4-3-3, але Алаба змістився ліворуч, я думаю, це було ключовою зміною. Алаба - ключовий гравець для цієї збірної, коли Алаба грає зліва - це зовсім інша Австрія. Плюс Арнаутович, який показав і довів, що він дійсно здорово грає.

Прикро, що ми програли центр поля, сьогодні ні Зінченка, ні Маліновського ми не побачили і Андрій Миколайович сказав, що з таким рівнем гри, як в першому таймі, в плей-оф робити нічого. Сьогодні, на жаль, команду я не побачив, команду, яка повинна була "вигризати" траву, команда, яка повинна була випалювати.

Ми сьогодні жодної жовтої картки не побачили. Всі єдиноборства виграли австрійці. Лідери не проявили своїх лідерських якостей. Ярмоленко не зіграв на своєму рівні. Забитий м'яч - це гол Забарного, крити так і не блокувати м'яч - це дуже дивне рішення. Фізично ми сьогодні провалилися.

Ми фізично на третій матч вже не тягнули. Є відчуття, що ми фізично не витримуємо футбольної гонки і видно, що у попередньому матчі, ми ледь бігали, ледь носили ноги й тут на 30-ій хвилині було видно, що деякі футболісти вже "сіли", а міняти реально ніким. Вийшли два футболісти Циганков і Марлос, які повинні підсилити нашу збірну, але, на жаль, цього не сталося. Гру потрібно покращувати. Потрібно зіграти якомога більше ігор на Євро. Для нас важлива кожна гра", - зазначив Левченко.

Раніше, збірна України програла Австрії на Євро-2020.

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