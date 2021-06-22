У російській Думі закликали не ображати футболістів збірної Росії після провалу на Євро-2020

Гравці збірної Росії бояться виступати за національну команду через надмірну критику.

Про це розповів член комітету Державної Думи РФ з фізичної культури, спорту, туризму і справах молоді Дмитро Свищев.

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"Зараз нам всім потрібно охолодити гарячі голови. Можна скільки завгодно ображати наших гравців і тренерів, але від цього не буде ніякого толку. Зрозумійте, хлопці і так бояться виступати за збірну, тому що розуміють: будь-яка помилка може коштувати їм кар'єри. Тільки ледачий не буде штовхати їх ногами після провалу на Євро. Так, ми зганьбилися, але це не дає підстав ображати гравців і тренерський штаб. Інша справа, що нам всім треба задуматись: що у нас за команда, який наш рівень і де ми повинні грати. Розуміємо, що прикро, але не варто Хейта і ображати російську команду ", - сказав Свищев.